"الضمان الاجتماعي" السعودية تؤمن صحياً 9 آلاف يتيم

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، التأمين الصحي لـ9 آلاف يتيم، في خطوة تهدف إلى تقديم أقصى درجات الرعاية لنزلاء الدور الاجتماعية.

وبحسب ما علمته "العربية"، فإن هذا التأمين سيشمل كل الأيتام الموجودين في حضانة الأسرة السعودية.

ويحظى الأيتام في جميع أنحاء المملكة المتواجدين في الدور، حالياً ببوليصة التأمين ذاتها من الفئة الأولى التي يحظى بها موظفو القطاع الخاص في البنوك والشركات داخل السعودية.

وحول شمول التأمين الصحي على جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، قال وكيل الوزارة لوكالة الضمان الاجتماعي، عبدالله العقلاء، في اتصال هاتفي مع نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الثلاثاء: "وزارة الصحة لديها مشروع بإطلاق التأمين التعاوني على جميع المواطنين، وإذا تم ذلك سيكون المستفيدون من الضمان مشمولين طبعاً في هذا التأمين".