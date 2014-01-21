القبض على سعودي احتال على إماراتية بـ400 ألف ريال

أطاح الأمن السعودي، اليوم الثلاثاء، بمواطن احتال على امرأة إماراتية وسرق منها 400 ألف ريال، بعدما ادعى أنه محامٍ.

وقال بيان من شرطة منطقة الشرقية السعودية: "تم استدعاء متهم أقدم على انتحال شخصية محامٍ، بعد أن قام "بالنصب" على مواطنة خليجية أوهمها بأنه يستطيع مساعدتها، حيث سحب منها مبلغاً مالياً كبيراً قُدر بـ400 ألف ريال".

وأضاف البيان: "كما قام المتهم بفتح حساب له على موقع" تويتر"، وطلب من عدد من الطالبات الخريجات حديثاً استصدار وكالات شرعية له للترافع عنهن أمام القضاء لطلب وظائف لهن كما يدعي، حيث قامت مجموعة من النساء الخريجات باستصدار وكالات شرعية له قبل أن يختفي عن الأنظار ويغلق حسابه في "تويتر".

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي "أنهم تلقوا مؤخراً بلاغاً من امرأة خليجية تفيد بتعرضها للنصب منذ فترة ليست بقصيرة على يد شخص ادعى أنه سيعالجها، وحصّل منها مبالغ متفاوتة في أكثر من مناسبة".