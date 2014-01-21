برنامج حكومي يحاصر التلوث الغذائي في شرق السعودية

تمكن برنامج حكومي من محاصرة التلوث الغذائي في شرق السعودية، وساهم في الحد منها خلال الفترة الماضية.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية السعودية، في بيان صحافي، الثلاثاء: "نفذت الادارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية برامج عدة للحد من التلوث الغذائي أو التعرض للأمراض المنقولة بواسطة الغذاء أو جراء التعرض لتلك الملوثات أو مضاعفات قد تحدث من استخدام مواد غذائية ملوثة".

وأوضح والمتحدث الإعلامي في الأمانة محمد الصفيان في البيان، أن "صحة البيئة" نفذت برامج صحية عدة خلال الفترة الماضية، بهدف تقديم خدمات بيئية صحية متميزة حسب المعايير العالمية، عن طريق تطوير واستخدام القدرات البشرية والتقنية لتوفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات والأوبئة، لرفع المستوى الصحي في حاضرة الدمام".

وأكد أن المختبر المركزي كان له دور كبير في الكشف عن الملوثات الغذائية، من خلال المختبر المركزي في الأمانة، ليعزز دور الرقابة الصحية لحماية المستهلك من الأمراض ومسبباتها ومطابقة المنتجات بالمواصفات القياسية السعودية والعالمية، عن طريق الفحوص الكيمياوية للأغذية، كما يتم الكشف عن متبقيات ملوثات الاغذية من المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والفحص "الميكروبيولوجي" للأغذية والمياه، للتأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات.