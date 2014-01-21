تدريب 1000 سعودي ووافد على الإسعافات الأولية

أنهت هيئة الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية السعودية تدريب 1482 متدرباً على الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية، والإنعاش القلبي الرئوي، وحوادث الغرق، والحروق، والنزيف، والغصة، والتسمم، وغيرها من الإصابات الأخرى، ما منح المتدربين التأهيل للمساعدة في تقديم الإسعافات الأولية لمحتاجيها حتى وصول سيارة الإسعاف لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالة ومن ثم نقلها إلى أقرب مستشفى.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي قيامهم بإجراء 113 دورة تدريبية خلال عام 1434هـ، بزيادة 12 دورة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار إلى قيامهم بتدريب العديد من أفراد الجهات الحكومية على الإسعافات الأولية كأمن الطرق، والدفاع المدني، والمرور، وأمن المنشآت، وبعض الجهات الأخرى كالشركة السعودية للكهرباء، وعدد من الشركات الخاصة، والمدارس والمعاهد، والجامعات، إضافة إلى المواطنين والمقيمين من خلال مشاركة الهلال الأحمر في المعارض والفعاليات التي شهدتها المنطقة الشرقية، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، حيث يتم إعطاء المتدرب الذي يجتاز الاختبار التحريري والعملي بعد الدورة بطاقة مسعف أولي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية لمدة عامين.