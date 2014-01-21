جهات رقابية توقف 75 وافداً عن العمل في الرياض

قررت جهات رقابية سعودية إيقاف 75 وافداً عن العمل في العاصمة الرياض. ويأتي هذا القرار بعدما كشفت أمانة منطقة الرياض في جولة تفتيشية عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.

وقالت الأمانة في بيان صحافي، الثلاثاء، إنها أغلقت 28 منشأة وأوقفت 75 عاملاً عن العمل، بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المحلات المتعلقة بالصحة العامة في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض.

وأضافت: "أخطرت الأمانة في حملتها الرقابية التي قامت بها فرقها مؤخراً 136 محلاً بوجود مخالفات تستوجب العمل على إزالتها، وأخذت من أصحاب تلك المحال التعهدات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات".

وأكدت أنها صادرت "488 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة و233 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام".

