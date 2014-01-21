من «صادنا» عشّى عياله !

شريط الرسائل السخيفة أسفل أي شاشة، وبرامج الواقع المملوءة بالمشاهد الكاذبة والاستغفال والتحايل والتمثيل واللعب على عواطف المشاهدين، ومفسرو الأحلام، وقنوات الألغاز التافهة (التي تضع نصف وجه أحمد زكي ومعه سؤال: من هذا؟ ثم يتصل شخص»من الكنترول طبعاً» يدعي أنه «عبعزيز» من السعودية ويقول: ده إلهام شاهين!) والرقاة والأطباء الشعبيون والمشاريع الخيرية المجهولة الصادرات والواردات.

- كل هذه المشاريع تستهدف: المجتمع السعودي!، لماذا؟

- لماذا لا تستهدف مجتمعاً آخر؟!

- نحن من «عمرنا» هذه المشاريع! وتسببنا في ثرائها!

- «الوقف الخيري» و«الحملة الخيرية الشتوية» و«الحملة الخيرية الصيفية» كل هذه المشاريع نشارك فيها على سبيل: الأجر لنا، والوزر عليهم إن كانوا من الكاذبين!

- لا ياسادة!، الشرع والعقل والعُرف على اتفاق في ذم الجهل والجاهلين، وعدم قبوله كمبرر في ظل توفر أدوات العلم والتعلم!

- هل نحن بسطاء حقاً؟

*نقلاً عن "الشرق" السعودية