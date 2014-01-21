مولود كل ساعة في مدينة بريدة السعودية

كشفت إحصائيات طبية عن تسجيل مولود جديد كل ساعة في مدينة بريدة السعودية خلال العام الهجري المنصرم.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال بالإنابة عبدالعزيز الفوزان، في بيان صحافي، إن إحصائيات المواليد بالمستشفى بلغت 8408 مواليد، بمعدل 701 مولود شهرياً، و24 مولوداً في اليوم الواحد، أي مولود كل ساعة.

وأوضح أن هذا المستشفى هو المرجع والمتخصص الوحيد بأمراض النساء والولادة والأطفال بمنطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض)، التي تتبعها مدينة بريدة.

يُذكر أن مدينة بريدة وفقاً للتعداد العام الذي أجري في عام 1431 هـ/2010 م يبلغ عدد سكانها 614.093 ألف نسمة.

وقد بلغ عدد السكان السعوديين في المدينة نفسها 466.349 ألف نسمة يشكلون أكثر من 52% من إجمالي عدد سكان منطقة القصيم.

ويتوزع هؤلاء السكان بحسب الجنس 238.844 (ذكوراً)، و227.505 (إناثاً)، في حين يوجد بها 147.744 ألف نسمة من السكان غير السعوديين، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس 113.236 (ذكوراً) و34.508 (إناثاً).