31 مليون ريال "مدفونة" في الرمال.. والتحقيق مستمر

يبدو أن للصوص أفكاراً غريبة أحياناً، فقد عمد لصوص في السعودية إلى سرقة مبلغ 31 مليون ريال، إلا أنهم لم يجدوا مكاناً يخبئونها فيه سوى الصحراء.

وبحسب ما أفادت صحيفة "الوطن"، فقد قاد تعاون أمني بين شرطة منطقتي الشرقية والرياض، إلى كشف تفاصيل سرقة 31 مليون ريال من سيارة نقل أموال في الأحساء منتصف شهر محرم الماضي، وعثر على المبلغ الذي دفنه اللصوص في صحراء حوطة بني تميم.

وكانت الجهات الأمنية قبضت خلال الأيام الماضية، على متهم "آخر" في الجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بدفن المبلغ في منطقة صحراوية تابعة لمحافظة حوطة بني تميم، وانتقل رجال الأمن برفقة المتهم إلى الموقع، حيث عثر على المبلغ.

بدوره، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بحسب ما نقلت الصحيفة، أنه من خلال تحقيقات مكثفة وموسعة أجريت مع المتهمين والعديد من المشتبه بهم، تمكنت شرطة المنطقة ممثلة بشرطـة محافظـة الأحساء، بتوجيه من مدير شرطة الشرقيـة اللـواء غرم الله الزهراني، بإشراف مدير شرطة الأحساء العميد إبراهيـم القحطاني، من الكشـف عن ملابسات الجريمة، إضافة لضبط متهم آخر "مواطن" على علاقة بذات القضية وأحد أطرافها، والاستدلال على المبلغ المالي والعثور عليه، وتحريزه بعد إخفائه وغمره بالرمال من قبل الجناة بأحد المواقع الصحراوية، وجرى إيقاف المتهمين والعمل جار لاستكمال إجراءات القضية.