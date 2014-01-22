أردنيان يختلسان من تاجر أغنام سعودي 66 ألف دولار

اختلس أردني من تاجر أغنام سعودي ربع مليون ريال سعودي (ما يعادل 66.6 ألف دولار). وتعود التفاصيل بحسب ما رواها الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في الأردن الرائد عامر السرطاوي إلى تقدم التاجر السعودي بشكوى ضد شخصين قاما باختلاس هذا المبلغ منه، والذي يمثل قيمة أغنام سيشتريها.

وأضاف "وبعد التحري والبحث عن الشخصين تم القبض عليهما، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما".

وأهاب السرطاوي بالزائرين للأردن لغرض التجارة والاستثمار اعتماد الوزارات والمؤسسات الرسمية للتأكد من التعامل تحت مظلة رسمية لضمان حقهوهم.

