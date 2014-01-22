السفر بلا كرامة

لن أُسافر إلى كندا لأن كرامتي مُرّغِتْ في أم الحمام.

أم الحمام حي في العاصمة الرياض حيث يوجد مجمّع يحوي مكاتب لبعض السفارات يأتي إليها من يرغب التقدم لطلب تأشيرة سفر. وزارة التعليم العالي مشكورة دعتني لحضور حفل تخريج دفعة من مبتعثي برنامج رجل العلم الأول الملك عبدالله بن عبدالعزيز. كنت أعتقد وأنا أتلقى الدعوة أن الوزارة كما تفعل بعض المؤسسات والشركات الداعية ستتكفل بالإجراءات الإدارية.

فوجئت بأنني سأتردد مابين أم الحمام والبنك كي أُقدم صكاً مالياً لقيمة التأشيرة وصكاً مالياً آخر بقيمة البصمة المُهينة. التردد مابين تلك الأماكن في مدينة كبيرة مثل العاصمة الرياض يقضم الوقت بل يأكله بلا هوادة. ما بالك حين تخضع لعلمية تفتيش شخصي في كل مرّة تدخل لذلك المجمع في أم الحمام.

بجانب شكري لوزارة التعليم العالي على دعوتهم أقول يُفترض أن يكون الضيف في حُكم المضيف. هل تتحملون كمسئولين ما نواجهه من إهدار للكرامة أم أن هناك من يتحملها بالنيابة عنكم؟

أيها السادة في الوزارة

هل واجهتم شخصياً إهدار الكرامة مثلما واجهنا؟؟

ستذهبون إلى كندا ولن أذهب لأن السفارة الكندية لها رأي آخر.

لا يهمني شخصياً السفر إلى هناك، لكن أكثر ما يهمني كرامتي وكرامة كل مواطن في بلادي.

سؤالي لابن الفيصل العظيم وزير الخارجية حكيم العرب أيرضيك هذا؟؟ وأنت اللسان لنا؟؟

أعرف بأنه لا يرضيك وأنا على يقين بهذا. أخضعوهم لمعاملة بالمثل.

بصموهم، فتشوهم، صوروهم كما يفعلون بنا ليش لا؟

لن أُسافر إلى كندا.



نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية