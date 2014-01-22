كشفت السلطات الأمنية عن العثور على نفط ملوث داخل منزل سعودي في جازان (جنوب المملكة).

وقالت إمارة منطقة جازان، في بيان صحافي لها، اليوم الأربعاء، إن المواطن حاول حفر بئر داخل منزله، وبعد أن استمر الحفر حتى عمق 24 متراً، أبلغ الإمارة بتدفق مواد بترولية داخل البئر.

وأضافت: "بعد تشكيل لجنة مشتركة من الدفاع المدني بالمنطقة وفرع وزارة المياه، والبلدية وشركة الكهرباء، زارت الموقع وأخذت عينات من مياه البئر، فثبت أنها ملوثة بمادة نفطية".

وأكدت الإمارة أن ذلك ناتج عن تسريبات مادة الديزل، وأثبت المسح الميداني وجود خزانات وقود تابعة لشركة الكهرباء على بعد 200 متر من موقع البئر، ومحطة وقود تجارية على بعد 370 متراً".

وأوضحت أنه تم توجيه مالك المحطة بإفراغ الصهاريج لمدة شهر وصيانتها، وستتولى مديرية المياه مراقبة نسبة التلوث في الآبار خلال فترة الصيانة، وستتولى حفر آبار حول منطقة التلوث بشكل دائري لتحديد اتجاه ومصدر التلوث، وتم إلزام أرامكو بإجراء مسح جيوفيزيائي في حال تعذر معرفة مصدر التلوث.