شرطة لندن تعثر على المسنّ السعودي المفقود

عثرت شرطة لندن على المواطن السعودي سالم هندون بعد يومين من الإبلاغ عن أنه مفقود. وقالت الشرطة في بيان لها، الأربعاء، إن السعودي السبعيني سالم هندون الذي يعاني من الخرف ومرض السكري وُجد سليماً معافى وبحالة جيدة بعدما كان في عداد المفقودين منذ ظهر الاثنين الماضي.

وأوضحت أن سالم هندون كان في زيارة للندن برفقة عائلته ولم يكن يحمل معه أي أدوية لمشاكله الصحية.

ويعدّ السعودي سالم هندون ثاني سائح للندن يُعثر عليه في غضون أسبوع بعد فقدانه في شوارع المدينة، حيث تم جمع شمل رجل روماني في الثالثة والستين من العمر مع أسرته بعد أن تاه أربعة أيام أنفق خلالها 17 جنيهاً من 20 فقط كانت في جيبه.