عضوات من الكونغرس يؤازرن النصر السعودي من المدرجات

تفاجأ الجمهور الحاضر لمباراة فريقي النصر والشباب في السعودية مساء أمس بحضور عضوات من الكونغرس الأميركي، ضمن استضافة نادي النصر، لوفد من كبار مستشاري مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، وذلك بعد أن تلقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي خطاباً من مجلس الشورى يفيد بالرغبة في حضورهم هذه المباراة واستضافتهن.

وتداول السعوديون صوراً لبعض العضوات وهن يرتدين شعار النصر في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار النقاش بين مؤيد ومعارض لحضور النساء بشكل عام لمباريات كرة القدم.

وكانت المبارة قد انتهت بفوز فريق النصر بهدف من دون مقابل، وتؤهله إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي لمواجهة غريمه نادي الهلال، الذي من المقرر لها الأول من فبراير المقبل.