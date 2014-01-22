700 مخالف بينهم 16 مطلوباً أمنياً في آخر حملة تفتيش

أطاحت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض بـ(700) مخالف من جنسيات مختلفة، تصدرتها الجنسية اليمنية والباكستانية، وكشفت التحقيقات الأولية أن من بين المقبوض عليهم 16 شخصاً من المطلوبين أمنياً لمراكز شرطة منطقة الرياض في قضايا جنائية متنوعة كما قالت جريدة "الرياض".

وجاء ضبط المخالفين في أول عملية تفتيشية تنفذها الحملة في أحياء الريان والعمل وثليم وسط العاصمة الرياض عقب محاصرة حي الوزارات في وقت سابق والذي دام لأكثر من أربعة أيام وأسفر عن ضبط أكثر من (2360) مخالفاً من جنسيات مختلفة ومصادرة (105) مباسط للخضار.

وكانت بداية الخطة الأمنية بإغلاق مداخل ومخارج الأحياء ونشر الفرق السرية وأفراد الأمن داخل الشوارع الفرعية والمساكن التي تقطنها العمالة المحددة مسبقاً عن طريق البحث والتحري وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (700) مخالف لنظام الإقامة والعمل، شملت الجنسية اليمنية والبنجلادشية وجنسيات أخرى مصرية وسودانية وهندية، كما تم مداهمة عدد من المتاجر ومواقع تجمع العمالة وبعض البيوت الشعبية التي استغلها بعض المخالفين (لتخزين الأطعمة المنتهية لتروجيها على بعض المطاعم وبعض المخابز غير المرخصة).

وأسفرت الحملة أيضاً عن ضبط عدد من المخالفين ممن يمتهنون البيع على الرصيف خصوصاً مباسط الخضار في الشوارع الفرعية للأحياء وأمام المساجد، حيث صادرت أمانة مدينة الرياض أكثر من (45) مبسطاً للخضار والفواكه وبعض البضائع المتنوعة الأخرى التي كان يديرها مخالفون تم القبض عليهم على قارعة الطريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن من بين المضبوطين (16) مخالفاً من جنسيات مختلفة مطلوبين في قضايا جنائية لمراكز شرطة المنطقة في مختلف أحياء الرياض وبعض المحافظات الأخرى، وأن غالبية المقبوض عليهم يعملون بوثائق مزورة.

وقد أحيل المطلوبون أمنياً المراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم، واحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم، فيما سلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم بعد التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.