أمير الجوف يمهل "الصحة" شهرين لإنهاء مشروعيها

جدد أمير منطقة الجوف السعودية، الأمير فهد بن بدر، المهلة التي منحها لوزارة الصحة بغية إتمام مشروعي البرج الطبي والمستشفى التخصصي في المنطقة.

ويأتي ذلك بعدما أبدى أهالي المنطقة تذمرهم من تدني مستوى الخدمات الطبية، التي قالوا إنها لا تتوافق مع مستوى موازنة الوزارة.

وكان أمير المنطقة قد أمهل وزارة الصحة ستة أشهر من العام الماضي، لإتمام هذين المشروعين، لكن الوزارة لم تف بوعدوها.

وبعدما ازدادت وتيرة تذمر الأهالي، قام الأمير بجولة تفقدية على المشروعين الطبيين، ليمنح أثناءها المهلة الجديدة لوزارة الصحة وهي مدة شهرين.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة أنها واجهت مشاكل أدت إلى تعثر المشروعين، ووعدت بتوفر جميع الاختصاصات الطبية ومراكز مختلفة في المشروعين تليق بتطلعات المواطنين، حيث ستصل سعة المستشفى التخصصي إلى 300 سرير، والبرج الطبي أيضاً إلى 300 سرير بكلفة إجمالية وصلت إلى مليار ريال.