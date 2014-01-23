إطلاق "جدارة 3" للوظائف الحكومية في السعودية الأحد

أطلقت وزارة الخدمة المدنية النسخة الثالثة من برنامج جدارة للتقديم على الوظائف الحكومية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز الخنين أن البرنامج سيكون متاحاً للتسجيل بدءاً من الأحد المقبل، بالتزامن مع إطلاق خطة زمنية للإعلانات الوظيفية، مشدداً على أن التسجيل في برنامج جدارة 3 هو للتقديم فقط، ولا يعني التوظيف.

وأوضح الخنين أن "جدارة 3" يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة.. الأول التسجيل في البرنامج من خلال تسجيل طلب جديدة للتوظيف الإلكتروني من خلال رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد، لتظهر البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، والتأكد من صحتها، وبعد ذلك يبدأ صاحب الطلب في بتحديد معلومات العمل وتسجيل الدرجة العلمية، وإضافتها ومن ثم التحقق من صحة البيانات التي قدمها.. واستحدثت الوزارة إمكانية التدقيق ومطابقة البيانات إلكترونياً، بدلا من الحضور لمقر الوزارة لذلك.. بهدف اختصار الوقت الذي تتطلبه عملية التوظيف في أقل صورة ممكنة.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بالسيرة الذاتية للمتقدمين.. ومن خلال جدارة 3 ستتيح الوزارة للباحثين عن العمل إضافة سيرهم الذاتية عبر بوابتها الإلكترونية وسيكون في البداية إجراء خياري وليس الزاميا.

وهو يهدف لتعريف الجهة المرشح لها ببيانات أكثر وتزويد مصادر التوظيف الأخرى غير وزارة الخدمة المدنية بنسخة منها عند الطلب.

أما الجزء الثالث من البرنامج الجديد فيتعلق بالتقديم للإعلانات الوظيفية التي تطرحها الوزارة وفق أسلوب المفاضلة ويتضمن وظائف مشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية وسلم رواتب الموظفين العام.

وستحدد فترة زمنية محددة لكل إعلان، ويجب على المتقدمين والمتقدمات الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة الالتزام خلال الفترة الزمنية المحددة ومعاودة الدخول على طلباتهم التي سبق أن سجلوا بياناتهم بعد والاطلاع على الوظائف المعلنة ومقراتها، للوظائف التي تتناسب ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم.. وأوضح الخنين أنه يتطلب على المتقدم في هذه المرحلة تحديد الرغبة في التقدم للإعلان من خلال التأشير في المربع الخاص بذلك.. وترتيب الرغبات بالوظائف المعلنة ومقرتها بحد أدنى رغبة واحدة وحسب الوظائف المقرات المعلن عنها.