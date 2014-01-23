وفاة شخص وإصابة 12 آخرين في انفجار لحظي بالرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، عن اندلاع حريق كبير في العاصمة الرياض، نتج عنه وفاة شخص وتسجيل 12 إصابة.

وأشارت مديرية الدفاع عبر موقعها على تويتر إلى اندلاع نار في أحد المطاعم في شرقي العاصمة، نتج عنه حالة وفاة و12 إصابة حتى الآن والدفاع المدني والهلال الأحمر يعمل بمنطقة الإصابات.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن "غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثانية من ظهر اليوم بلاغاً يُفيد بحدوث انفجار لحظي وحريق بمطعم بحي غرناطة شرق مدينة الرياض، حيث هرعت على الفور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي إلى الموقع وباشرت أعمالها".

وأكد في البيان صحافي أن الانفجار "نتج عنه وفاة شخص واحد وإصابة 12 آخرين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أضرار مادية مختلفة".

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عن تسرب غاز؛ ما سبب هذا الانفجار اللحظي والحريق المصاحب له، مشيراً إلى أن التحقيقات قائمه حتى الآن حول الحادث.

كما أعلن الدفاع المدني أيضاً عن اندلاع النيران في معرض حلويات وسط العاصمة، نتج عنها إصابة شخص وتضرر أربع سيارات.