حاويات معدنية لدعم أعمال النظافة حول الحرم المكي

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار توجه الأمانة لإطلاق مشاريع تتعلق بأعمال النظافة في مكة المكرمة.

وقال البار إن "ذلك يأتي من خلال حرص أمانة العاصمة المقدسة على الارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تطوير الأعمال الخاصة بالنظافة العامة والإصحاح البيئي وإيجاد أفضل الحلول لتلافي أضرار النفايات بطرق علمية مدروسة، حيث تم توقيع عقدين جديدين بلغت القيمة الإجمالية لهما حوالي مليون ريال".

وقد شمل المشروع الأول عملية تأمين وتركيب أعداد إضافية من الحاويات المعدنية المصنوعة من الحديد المجلفن لدعم أعمال النظافة بمكة المكرمة وقيمته 498 ألف ريال، في حين شمل العقد الثاني عملية تأمين وتركيب حاويات معدنية متوسطة الحجم للاستخدام في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف وفي المشايات وبلغت قيمته 498 ألف ريال، وذلك في خطوة جديدة للأمانة نحو استخدام الوسائل الحديثة في تحسين خدماتها.

من جانبه أوضح مدير عام النظافة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد المورقي إطلاق الأمانة لعدة حملات توعوية عن النظافة العامة وحمى الضنك.

وأكد أن الأمانة تقوم بوضع الخطط التشغيلية بما يتلاءم مع المناخ والموسم، ففي موسمي الربيع والصيف يتم تعديل الخطة التشغيلية حسب الاحتياج، كما أن هناك خطة تشغيلية مختلفة للمنطقة المركزية عن باقي المناطق وكذلك الخطة تتفاوت في النوعية لنفس المنطقة خلال السنة، فالأيام العادية تختلف عن رمضان وعن الحج، وخلال هذين الشهرين يدخل عنصر النقل والتخزين بسبب صعوبة الحركة المرورية.

وأشار المورقي إلى أنه سيتم استخدام تقنية جديدة في المعدات، وذلك بنظام AVL وكذلك مراقبة تفريغ الحاويات، وأيضاً نقل الملاحظات بين مراقبي الأمانة والمقاول بنظام BDA والاستفادة من الكاميرات المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة.

كما قامت الأمانة بتشغيل نظام جديد لمراقبة الأراضي داخل المدينة ومنع أصحاب القلابات من رمي مخلفات البناء والقطع الصخري وناتج حفر الخدمات ووضع لوحات تحذيرية في تلك الأراضي وتطبيق العقوبة بحق السائقين المخالفين.