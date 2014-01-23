حجب مفسري الأحلام من "التلفزيون" بالسعودية وخارجها

علمت "العربية نت" أن منع هيئة الإعلام المرئي والمسموع مفسري الأحلام من الظهور على القنوات التلفزيونية ليس مقتصراً على القنوات داخل المملكة وإنما منع ظهورهم حتى عبر مقر القنوات في خارج السعودية.

وقالت مصادر لـ"العربية نت" العقوبات ستطول أي قناة مرخصة في حال المخالفة حتى لو حصلت الاستضافة في مقر القناة خارج السعودية.

وأضافت: "القرار قد يطول حتى من يخرج على شاشة قنوات فضائية لا تملك مكاتب تمثيل مرخصة في السعودية، وقد يكون ذلك عبر جهات رسمية غير هيئة الإعلام المرئي والمسموع لكنها مختصة بمراقبة ومتابعة من يقومون بذلك بحكم المجال والتخصص".

وحول الآليات والجزاءات التي لم تعلن في البيان الذي عُمم قبل أيام، أكدت المصادر أنه يرتبط مباشرة بالإجراءات الجزائية التي وافقت عليها القنوات والفضائية بحكم حصولها على التصريح وما يتعلق به من أنظمة في حال المخالفات.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة لم تعمم العقوبات لتضمنها في ذلك ولرغبتها تحقيق باب المشاركة والتعاون مع القنوات الفضائية، وهو ما يحقق تجاوباً كبيراً حتى الأن خصوصاً أن القرار مبني على فتوى لهيئة كبار العلماء.

كما أكدت تلك المصادر أن عدد القنوات التي تمتلك مكاتب تمثيل مرخصة تتجاوز 50 قناة فضائية و99% منها تبث محطاتها الرئيسية من خارج السعودية. وكشفت عن قرب صدور نظام للهيئة في ذلك وسيتبعه تأسيس فرق للمتابعة وتوفير وسائل للتبليغ تتاح للجميع.



يذكر أن البيان المعمم قبل أيام من الوزارة صدرته الوزارة بقولها: "تلقت الوزارة ما يفيد بأنه لوحظ أخيراً ازدياد نشاط معبري الرؤى والأحلام وما يحدث فيها من تجاوزات شرعية تعود بالضرر على الفرد والمجتمع".

ونص البيان على عدم نشر مواضيع أو بث برامج تتعلق بنشاط أصحاب الرؤى والترويج لهم أو الإعلان عن عناوينهم أو أرقام هواتفهم "لما فيها من تجاوزات شرعية تعود بالضرر على الفرد والمجتمع وتضعف التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، واستند القرار إلى فتوى لهيئة كبار العلماء التي صدرت في عام 1433هـ".