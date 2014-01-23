مطالبة رسمية بالحفاظ على المنتزهات البرية بالسعودية

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمتنزهين بضرورة الحفاظ على نظافة المنتزهات البرية وعدم رمي الفضلات فيها، وتأتي هذه المطالبة في وقت كثفت فيه الأمانات والبلديات من جهودها في تهيئة المتنزهات البرية لاستقبال المتنزهين في المناطق البرية خلال فترة الشتاء.

وتنوعت جهود الوزارة في تهيئة المتنزهات البرية ومواقع التخييم في جميع مناطق السعودية وتثبيت عدد كبير من اللوحات الإرشادية، ونشر أعداد كبيرة من فرق النظافة وصناديق جمع النفايات بهدف الحفاظ على صحة بيئة المتنزهات البرية.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان أصدرته اليوم عن جهودها في تهيئة المتنزهات البرية لعشاق البر أن ذلك يتم من خلال منظومة متكاملة، تشارك فيها جميع قطاعات الوزارة المعنية والأمانات والبلديات، تبعاً لعدد المتنزهات والمواقع المناسبة للرحلات البرية في كل منطقة وحجم الإقبال على كل موقع منها بهدف توفير كل سبل الراحة للمتنزهين لقضاء أوقات ممتعة دون أي إضرار بالبيئة أو سلامتها في إطار شراكة حقيقية مع المواطنين، باعتبارهم المستفيد الأول من هذه الجهود.

وأكدت الوزارة على استمرار حملات النظافة لجميع المتنزهات البرية القريبة من المدن طوال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وحتى نهاية فصل الربيع بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد المتنزهين في البر خلال هذا الوقت من كل عام .

ودعت الوزارة المتنزهين في المواقع البرية إلى التعاون مع جهود الأمانات والبلديات للحفاظ على نظافة وجمال المتنزهات، وعدم ترك أي آثار أو مخلفات تشوه الوجه الطبيعي الجميل لها لتبقى متنفساً دائماً لقضاء أوقات رائعة في أجواء صحية.