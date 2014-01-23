منع التصوير بالجوال داخل المدارس السعودية

منعت وزارة التربية والتعليم في السعودية، التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة ستطبق في حق المخالفين لتعليماتها.

وقالت الوزارة في تعميم لها على منسوبيها، اليوم الخميس: "إن ذلك يأتي لما سبق التأكيد عليه بالأوامر السامية التي قضت بحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية، وتطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية، وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة، وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة".

ولفتت في تعميمها إلى الاستمرار بتوعية الطلاب بسلبيات حمل الجوال إلى المدرسة، وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات، وتحظر على الطالب والطالبة حمل الهواتف الجوالة إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف، وفق ما ورد في المادة الخامسة من "قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام".