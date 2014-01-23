منع 75 وافداً عن العمل في الرياض

منعت السعودية، اليوم الخميس، أكثر من 75 وافداً عن العمل في الرياض، لمخالفتهم الأنظمة الصحية.

وقال بيان لأمانة منطقة الرياض: "ضبطت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والباعة الجائلين في أحياء العاصمة أكثر من 75 عاملاً لمخالفتهم الأنظمة الصحية".

وأضاف البيان: "وأسفرت الحملة التي باشرت أكثر من 219 منشأة متنوعة عن إغلاق 28 مطعماً وكافتيريا، وعدد من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، بينما صادرت أكثر من 657 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و361 قطعة أوانٍ وأداة غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى ضبط عدد من البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع".