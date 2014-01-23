هزة أرضية تضرب جنوب السعودية ولم تسجل خسائر

وقعت مساء اليوم، هزة أرضية ضربت جنوب السعودية، من دون تسجيل السلطات الرسمية أي خسائر مادية أو بشرية.

وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير نواب، إن مركز الهزة شمال شرق جازان بـ50 كيلومتراً، وقعت عند الساعة السادسة مساء، وبلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف لـ"العربية.نت"، تعتبر هذه الهزة متوسطة القوة، ولم يرد أي بلاغ حتى الآن عن أي خسائر مادية أو بشرية، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود توابع وارتدادات لهذه الهزة خلال الفترة المقبلة، لكن بشكل أقل.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير البناء المقاوم للزلازل، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وألا يكون ذلك اختيارياً وإنما بشكل إلزامي.