"المالية" السعودية تحتج على زيادة المكافأة الجامعية

احتجت وزارة المالية السعودية على زيادة مكافأة طلاب الجامعات 30%، رغم موافقة جهات حكومية أخرى أيدت تلك الزيادة.

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية، الخميس، إنه عند دراسة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هذا الأمر، بحضور مندوبين من ست جهات حكومية، أيد الجميع الزيادة باستثناء مندوب وزارة المالية.

وأضافت: "طلبت مندوب وزارة المالية بأن يحال الموضوع إلى لجنة مكونة من وزارتي المالية والتعليم العالي لدرس مكافأة الطلبة بشكل عام، بناء على أمر سام صدر عام 1427هـ، وأشار إلى أن أعداد الطلاب والطالبات الذين تصرف لهم مكافآت تجاوز 750 ألفاً، وتبلغ مكافآتهم 6 بلايين ريال سنوياً".

وأكدت الصحيفة ذاتها أن الهيئة العامة للمستشارين التابعة لهيئة الخبراء وافقت على زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعة إلى 30%.

يُذكر أن توصية زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30% صدرت بقرار من مجلس الشورى عام 1431هـ، وكانت توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وذكر حينها أن أحد مبرراته زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% بدلاً لغلاء المعيشة لم تشمل الطلاب، وهو ما أثر سلباً في الكثير من الطلاب، خصوصاً من يعيلون أسرهم بالمكافأة.

كما أن قيمة المكافأة لدارسي التخصصات العلمية 990 ريالاً شهرياً لكل طالب، بينما التخصصات الأدبية 840 ريالاً شهرياً.