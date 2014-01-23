73 كم من مسارات قطار الرياض أنفاق تحت الأرض

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن أطوال الأنفاق التي سيتم حفرها لاحتضان أجزاء من شبكة مسارات قطار الرياض، ستمتد إلى أكثر من 73.4 كيلومتر، موزعة، بين جميع مسارات المشروع الستة التي يتكون منها، والبالغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً.

وبينت الهيئة أن شبكة القطار التي تشكل العمود الفقري لـ"مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض- القطار والحافلات"، تتوزّع بين ثلاثة مستويات، يتمثل الأول منها في المسارات تحت الأرض عبر الأنفاق بنسبة تبلغ 41.7%، من إجمالي أطوال مسارات المشروع، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأنفاق تتركز في مناطق وسط المدينة والمناطق الأكثر كثافة في المباني والحركة المرورية، حيث يتكون "مسار طريق الملك عبدالعزيز" بأكمله من نفق يمتد ابتداء من طريق الملك عبدالله حتى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بطول 12.9 كيلومتر، فيما تتكون أجزاء متفرقة من "مسار طريق الملك عبدالله" من أنفاق عدة بطول إجمالي يبلغ 3.3 كيلومتر، فيما يتشكّل الجزء الأوسط من "مسار محور طريق العليا - البطحاء" من نفق واحد يمتد من حي المروج حتى منطقة قصر الحكم بطول 17.3 كيلومتر.

وأضافت الهيئة، أن المستوى الثاني من شبكة القطار، يتمثل في المسارات على سطح الأرض بطول إجمالي يبلغ 18.9 كيلومتر، وتشكل نسبة تبلغ 10.7%، من إجمالي مسارات الشبكة، أما المستوى الثالث للشبكة الذي تتشكل منه معظم المسارات فيتمثل في مستوى الجسور، حيث تبلغ أطوال مسارات الشبكة المحملة على جسور نحو 83.8 كيلومتراً، بنسبة تبلغ 47%، من إجمالي أطوال الشبكة على جميع المسارات، مع تركيز أكبر على هذا المستوى في مناطق شمال المدينة وجنوبها وغربها.