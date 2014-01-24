احذروا القسوة المفرطة

البعض يفتقد في حياته وسلوكه ويومه الكثير من مفاهيم الحياة الأساسية التي لابد أن تبقى بداخلنا، محافظين عليها ومتمسكين بها مهما تغيرت ظروف الحياة أو بلغت قسوتها وحدتها.. وهي مفاهيم إنسانية لا تحتاج إلى دليل أو معلم أو تذكير أو وصاية، مفاهيم إذا قلت نسبتها بداخلنا فقدنا الكثير من مشاعرنا وأحاسيسنا وقيمنا الإنسانية التي تعتبر أهم وأبرز الصفات التي يتميز بها الإنسان عن غيره من بقية المخلوقات.

أحيانا تجد البعض بلغ من القسوة مدى لا يمكن أن يوصف، فلا يجزع لطفل ولا يحن لامرأة ولا يحنو على مسن.. ولا يتورع في إيذاء خلق الله بسبب ومن غير سبب، ويكمن الشر والعنف والحدة في كافة تصرفاته دون وجود ميزان بداخله يقيم له المقبول وغير المقبول من السلوك.. وهؤلاء ابتلاهم الخالق بمرض القسوة المفرطة أعانهم الله عليها.. وأعاننا عليهم.

البعض أيضاً لا يعلم أنه من تلك الفئة ويعتبر سلوكه طبيعياً ومقبولاً.. أو يرى أن الآخرين يستحقون مثل ذلك السلوك

البغيض، وهو بذلك يكون فعلاً بحاجة إلى علاج لأن هذا الشعور هو مصيبة المصائب.. فلو كنت تدري فتلك مصيبة.. وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.

إن سلوكك الإنساني ليس شأناً خاصاً، وليس من باب حريتك البحتة.. إنه بلاء يؤثر على الآخرين.. يؤثر على من هم حولك، وعلى من تتعامل معهم، ولو قابل الآخرون سلوكك المشين بسلوك مشابه لشاعت الكراهية والبغضاء بين بني البشر.. لذلك دائماً ندعو إلى اللطف مع النفس ومع الآخرين وإظهار المشاعر الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد تنعكس سلباً ليس على الفرد فحسب بل على المجتمع ككل.

وأقسى ما يمكن أن يواجه الإنسان هو تلك القسوة المشعة.. وأكثر من تؤثر عليهم مثل تلك الأفعال المشينة هم الأطفال الذين غالباً ما يكونون ضحايا لها، وتؤثر عليهم على المدى القريب والبعيد.. فيظهر لنا مرضى نفسانيون بسبب عوارض القسوة التي تعرضوا لها في طفولتهم.. حفظكم الله وأطفالكم ومن تحبون من كل سوء.. ودمتم سالمين.

* نقلا عن "الرياض" السعودية