السعودية تدين التفجيرات التي ضربت مصر اليوم

صرح مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، بأن بلاده تدين بشدة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية، وأودت بحياة العديد من الأرواح البريئة.

وأضاف المصدر أن هذه التفجيرات تستهدف أمن مصر واستقرارها، بل تسعى في محاولة يائسة إلى تفتيت وحدتها الوطنية من قبل جماعة مجرمة لا هم لها سوى اختطاف إرادتها الشعبية، والعبث بمقدراتها.

وتابع: "وإذ تجدد المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب مصر الشقيقة، فإنها على ثقة تامة بقدرة الحكومة المصرية وشعبها الأبي على ضرب الإرهاب بيد من حديد بمشيئة الله تعالى، ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية العبثية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة".

وأعرب المصدر عن خالص التعازي للحكومة المصرية، ولأسر الضحايا، آملين من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.