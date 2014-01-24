"تعليم الرياض" يسند نظافة المدارس إلى شركات متخصصة

أكد المدير العام المكلف للتربية والتعليم في منطقة الرياض، حمد الشنيبر، إبرام عقود نظافة مع شركات متخصصة لكل مدارس منطقة الرياض، على أن تباشر عملها ابتداء من العام الدراسي المقبل.

وأوضح الشنيبر لـصحيفة الحياة أن العقود تهدف إلى الحد من الاجتهادات، وتنظيم ملف نظافة المدارس الموكل في التنظيم الحالي إلى مديري ومديرات المدارس.

وفي شأن التحضيرات لبداية الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل، أكد الشنيبر اكتمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في أكثر من 2500 مدرسة للبنين والبنات في جميع المراحل التعليمية، لافتاً إلى أن الإدارة أعدت خطة لمتابعة انتظام المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وشدد على عدم التهاون في محاسبة المتغيبين من خلال برنامج نور الذي يرصد غياب الطلاب والطالبات، تطبيقاً لتعليمات "التربية" الخاصة بملف الحضور والغياب.

رصد أداء المدارس

وبحسب توضيح الشنيبر فإن 900 مشرف ومشرفة يعملون في الإدارة العامة ومكاتب التربية والتعليم في الرياض، سيقومون بجولات ميدانية على جميع مدارس المنطقة لرصد أداء المدارس في اليوم الدراسي الأول بعد إجازة منتصف الفصل، ولإيجاد الحلول اللازمة لما يعترض سير العمل من مشكلات.

وفي ملف الموازنة التشغيلية للمدارس قال مدير إدارة التربية والتعليم المكلف حمد الشنيبر إن الإدارة أودعت كامل المبالغ للموازنة التشغيلية لـ2500 مدرسة للبنين والبنات، وفقاً للبنود المعتمدة من الوزارة، وأشار إلى أن الموازنة تشمل المستلزمات التعليمية ونفقات الأنشطة الثقافية والرياضية والنظافة والصيانة الطارئة، فيما تم اعتماد إجراءات جديدة لدعم برنامج النقل المدرسي.

كما أكد الشنيبر اكتمال تسليم جميع المقررات الدراسية لمدارس البنين والبنات، مشيراً إلى استغلال إجازة منتصف العام لأعمال الصيانة العاجلة لعدد من المدارس، مثل أعمال الكهرباء والسباكة، وتعديلات أخرى بهدف الإسهام في إيجاد بيئة تربوية مناسبة.

وفي سياق متصل، تنظم إدارة التربية والتعليم في الرياض بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في الرابع من شهر ربيع الثاني المقبل، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2014 على مستوى منطقة الرياض، وذلك بمشاركة 183 طالبة سيقدمن 157 عملاً ومشروعاً.

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بالإدارة الدكتورة مها فلاتة في بيان صحافي، أن المعرض يعتبر تصفية لإدارات التربية والتعليم في منطقة الرياض، وذلك في مساري البحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى وصول عدد الطالبات المشاركات بمشاريع البحث العلمي من تعليم الرياض إلى36 طالبة بـ30 مشروعاً، فيما تشارك 50 طالبة من محافظات منطقة الرياض بـ42 مشروعاً، وفي مجال الابتكار تشارك 39 طالبة من تعليم الرياض بـ35 مشروعاً، و58 طالبة من محافظات منطقة الرياض بـ50 مشروعاً.