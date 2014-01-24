لغة جديدة في السعودية

لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع في الشارع والمدرسة والبيت عبارات غريبة وبعضها مستهجن وقبيح في ذات الوقت، فالصغير يسمعها ويرددها كالببغاء دون أن يعرف معناها أو خطورتها، والكبير يرسخها في الأذهان عندما ينساق معهم في ترديدها وينطبق عليه المثل العامي «مع الخيل يا شقراء».تقف حائرا وتسأل نفسك عن مصدر هذه العبارات ويصدمك مجرد معرفتك أنها ظاهرة متفشية بين أوساط الطلاب، وتتجه للمدرسة لبحث مخاطرها وتنتظر منهم المساهمة في علاجها، وفي المدرسة تجد المدير والمعلم والمرشد جميعهم يبررون ذلك بترديد أسطوانة مشروخة باتت شماعة لتعليق كل السلوكيات الخاطئة عليها «التقنية خربت عيالنا»، تعود متألما وتضع نفسك بين خيارات العقوبات في حالة سماعها والتحفيز إذا تخلص منها فلذات الأكباد.

طبيعي جدا، وصولك لمرحلة الإنزعاج من تلك الكلمات، كأب يريد تنشئة أبنائه بطريقة سليمة، وتصعق أن تلك الكلمات تستقى من زملائهم في المدرسة، وتقول في قرارة نفسك «من أين أتت» لهذا الجيل كل تلك العبارات، وتجلس في حيرة ودوامة داخل المنزل بحثا عن إجابة تشفي غليلك، ويفاجئك الصغير بإجابة لا تتخيلها من المدرسة.

تناقش هذا وذاك، ويتبين لك أن عمالقة الفنانين مثلما يردد البعض هم من جلبوها وقدموها لنا في مسلسلات، يحاكون بها الشارع في أعمالهم معتقدين أنها ستضفي الفكاهة والمرح من خلال تلك الأعمال، بينما الواقع مختلف؛ إذ أنها كرست في الأجيال مصطلحات أفسدت عقولهم وأصبحت ألسنتهم لا تنطق إلا بها.

يخيم عليك الصمت، وتسأل نفسك: هل هذا ما كنا ننتظره من البرامج والمسلسلات التي باتت تجرح وتداوي في ذات الوقت. الكل يلتف أمام شاشة التلفزيون دون دراية بذلك الخطر الذي غزا العقول ويخرج الجيل عن المسار، ننتظر تلك المسلسلات والبرامج من رمضان لرمضان لمعرفة الجديد في قصة شوق وترقب لكنها انتهت بمرارة بعد جلبه تلك العبارات المخجلة.

الغريب أنها تترد في أوساط الناس بجهل دون العودة لمعناها الحقيقي، وهو قبيح جدا، ويصعب ذكره هنا، والأغرب من هذا أن تشاهد فئة من الشباب يطلق عليهم (الدرباوية) ويرتدون ثيابا صفرا وغترا ملونة (أحمر وبرتقالي) ومن أساسيات الدرباوي الأصيل أن يشرب حمضيات حارة وليست باردة، يمارسون أساليب العبث والتفحيط وغيرها من الممارسات الخاطئة، وهي التي تسخر من فئة أخرى من الشباب ويطلقون عليهم (الدنكاوية) أو ما يسمى بـ (شباب الكلاس) وهم شباب الكوفيهات والدانكن دونت منبع الاسم.

وأكاد أجزم بأن هذه المصطلحات (مع نفسك، يا مخرفن، يا خروف، زي منت، فاصل، كول، لول.. وغيرها) قد غزت كل بيت مثلما غزت المدارس ولم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى المصالح الحكومية والأهلية.

تستمع إلى موظفين أثناء مراجعة في قطاعات خدمية أو زيارة مريض في مستشفى يرددون عبارات (لا يكثر، في نص الجبهة، سلكلي، عززلي....)، ويصيبك الذهول مما تسمع من الكبار، فماذا تبقى للصغار الذين يجهلون المعاني ويقلدونهم باعتبارها لهجة أصبحت مألوفة للرجال والنساء إلا من رحم الله.

قبل أيام كان مجموعة يتحدثون عن البطريق بأنه لم يترك في حاله واسترقت السمع، لكن الحديث لم يكن عن الطائر أو البحر الذي يعشقه بل عن آخر الصيحات التي استحدثت وهي رقصة البطريق التي يعتبرونها موضة شبابية. الخطر اليوم ليس من البرامج التقنية والأجهزة الحديثة وحدها بل من كل الوسائل المتاحة للجيل، فالشباب ليسوا بحاجة إلى وصاية أو منع أو حجب في كوكب آخر لحمايتهم من الغزو الفكري، لكنهم بحاجة إلى احتواء من تلك الظواهر الشاذة التي يقعون فيها وقد تقودهم إلى أكبر من ذلك.

المدرسة والبيت وجهان لعملة واحدة، فلا بد من التكاتف لحماية النشء من كل خطر يتربص بهم يبدأ بلفظ وصيحات وينتهي بتغرير وهذا ما نخشاه من المتربصين والشواهد والأحداث التي نسمعها ونراها كثيرة وتعبر عن هذه المخاطر.

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية