ملاعب رياضية وترفيه واستراحات لطالبات جامعة الطائف

بعد تكلفة بلغت 300 مليون ريال، انتهى العمل بمباني المجمع الطالبي الجديد في الحوية، ويتوقع أن تلتحق به بعد غد الأحد، 27 ألف طالبة من جامعة الطائف. ويشمل المجمع - بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق" السعودية - أكثر من 30 مبنى من بينها ملاعب رياضية، فيما ستوفر 12 سيارة غولف فرص التنقل للطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستدخل الطالبات المجمَّع عبر 94 مدخلاً آلياً يعمل بنظام البصمة، فيما سيوفر المجمَّع الخدمات التعليمية والترفيهية التي من بينها خدمة الـ"واير ليس" في ردهات المجمَّع، بينما لن تتأخر أي طالبة عن الخروج بعد الرابعة عصراً لكثرة الفصول والمعامل.

ونقلت الصحيفة عن مدير جامعة الطائف عبدالإله باناجة قوله إن المجمَّع بات جاهزاً لاستقبال الطالبات في أول يوم بالفصل الدراسي الثاني، مبيناً أن المجمَّع يتكوَّن من جزأين يضمَّان 30 مبنى، تتضمن المداخل الشرقية والغربية وكليات العلوم والحاسبات والعلوم المالية والإدارية والاقتصاد المنزلي والصيدلة، ومبنى للسنة التحضيرية للعلوم الصحية، ومعامل متخصصة لمختلف العلوم والتخصصات.

وأشار إلى أن المجمَّع يضم أيضاً مباني لمعامل كلية الصيدلة والطب ومباني كليات الطب، والآداب والشرعية، ومبنى كبيراً للأنشطة الطلابية المختلفة، الرياضية منها والثقافية، وكذلك ملاعب خارجية وداخلية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تصاميم مبنى قاعة الاحتفالات الكبرى الذي يتسع إلى 1700 طالبة، وتم تصميمه بشكل جمالي غير مسبوق، وسيتم الانتهاء منه خلال 18 شهراً، وسيكون في طرف المجمَّع، ولن يؤثر بناؤه على سير الدراسة نهائياً لأنه معزول بشكل كامل.

إلى ذلك، أضاف أن المجمَّع يشتمل على مطعم كبير، و4 كافتيريات في مواقع مختلفة، فضلاً عن عدد الاستراحات المنتشرة في جنبات المجمَّع، وكذلك عيادة طبية متطورة، ومكتبة مركزية ضخمة في وسط المجمَّع.

كما بيَّن باناجة أن دخول الطالبات سيكون بنظام البصمة الذي سيكون بدوره مرتبطاً بجدول الطالبة الدراسي، وهذا ما سيغني الجامعة عن عملية رصد الحضور والغياب، والخروج في أوقات غير مناسبة لبعض الطالبات، مبيناً أن كثرة الفصول الدراسية والمعامل لن يوجد معه خروج متأخر للطالبات بعد الرابعة عصراً نهائياً.