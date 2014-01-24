موعد الاختبار لوظائف شؤون الموظفين.. الأحد

حددت وزارة الخدمة المدنية الأحد المقبل موعداً للاختبار الخاص بالمتقدمين لوظائف شؤون الموظفين بحسب المقار المحددة للمتقدمين البالغ عددهم 4947، ممن قاموا بتحديث بياناتهم على موقع "جدارة" استعداداً لإجراء الاختبارات المهنية.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن على المتقدمين إحضار أحد الإثباتات الآتية: أصل بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون الصورة الشخصية واضحة، أصل رخصة القيادة، أصل جواز السفر مع صورة من بطاقة العائلة.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المخالفات التي تمنع من دخول الاختبار هي: عدم إحضار إثبات الهوية المعتمدة، عدم الحضور في الوقت المحدد لدخول الاختبار، استعمال الجوال داخل قاعة الاختبار يعد مخالفة يترتب عليها إلغاء الاختبار، سوء السلوك مع أعضاء اللجنة أو الزملاء المختبرين.

ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين وموقع الاختبار على موقع الوزارة الإلكتروني.