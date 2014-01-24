8000 قضية أمام المحاكم الجزائية بالسعودية خلال شهر

استقبلت المحاكم الجزائية في السعودية خلال الشهر الجاري أكثر من 8 آلاف قضية تنوعت بين قضايا حقوقية وجنائية.

وكانت المحكمة الجزائية في الرياض الأعلى وروداً للقضايا بواقع 2650 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في جدة، وتبعتها المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، ثم المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الجمعة.

وأفاد الإحصاء الصادر عن وزارة العدل خلال الشهر الجاري بأن مجموع القضايا الواردة إلى المحاكم الجزائية البالغ عددها 17 محكمة جزائية، بلغ 8625 قضية، تنوعت بين قضايا حقوقية وجنائية، منها 4131 قضية حقوقية، و4494 قضية جنائية.

وبيّنت وزارة العدل في الإحصاء الصادر عنها أن المحكمة العامة في مكة المكرمة احتلت المرتبة الثانية بـ2573 قضية، بعد المحكمة العامة في الرياض التي جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المحاكم العامة من حيث القضايا الواردة إليها بـ2742 قضية.