الصحة السعودية تقترب من المعدل الأوروبي في الرعاية

أكد نائب وزير الصحة السعودي للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد خشيم، أن وزارة الصحة تقترب من المعدل الأوروبي في عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان والبالغ 3.4 سرير لكل ألف من السكان، وذلك بتدشينها 45 مستشفى خلال العامين المقبلين وإنجاز 140 مستشفى خلال الخمس الأعوام القادمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أوضح خشيم أن عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة كان 32 ألفا و222 في العام 1430هـ وزاد لنحو 38 ألفا و970 سريرا عام 1435 هـ بعد إضافة 7658 سريرا جديدا في 48 مستشفى و2537 سرير إحلال في 24 مستشفى، كما تم افتتاح وتشغيل مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وأضاف خشيم أن السنوات الخمس المقبلة، أي حتى عام 1440هـ ـ 2020م، ستشهد مناطق المملكة إضافة كبيرة في عدد الأسرة ليصبح إجمالي عدد الأسرة بوزارة الصحة نحو 73 ألفا و678 سريرا في 357 مستشفى بعد استكمال المشاريع الجديدة وتشغيلها، وذلك بعد إضافة 22 ألفاً و330 سريرا في المستشفيات الجديدة ونحو 6168 سريرا في مستشفيات الإحلال، بالإضافة إلى أسرة المدن الطبية وهي 6200 سرير.



وبيّن أن إجمالي عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة حالياً بلغت نحو 38 ألفا و970 سريرا في حين بلغ عدد أسرة القطاعات الحكومية الأخرى 11 ألفا و43 سريرا، أما القطاع الخاص فلديه نحو 14 ألفا و165 سريرا، ليكون مجموع الأسرة اليوم في المملكة في مختلف القطاعات الصحية نحو 64 ألفا و188 سريرا.

وأوضح خشيم أن نسبة الأسرة في الوزارة لهذا العام بلغت نحو 1.29 لكل ألف من السكان، أما نسبتها حالياً في جميع القطاعات الصحية فتبلغ 2.1 لكل ألف من السكان.

وأردف أن هذه النسبة تعد منخفضة وتعمل جميع القطاعات لإصلاحها، موضحاً أن جميع القطاعات الصحية في المملكة بما فيها وزارة الصحة ستشهد تطوراً ملحوظا خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 1440 هـ.

وتوقع خشيم أن تبلغ عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة نحو 73 ألفا و678 سريرا، وفي القطاعات الحكومية الأخرى يتوقع أن يصبح لديها نحو 26 ألف سرير، وفي القطاع الخاص سيرتفع عدد الأسرة فيها إلى 20 ألف سرير ليصبح متوسط مختلف القطاعات الصحية في المملكة نحو 119 ألفا و678 سريرا. ومع هذه الزيادات سترتفع النسبة إلى 3.4 سرير لكل ألف من السكان، وهي نسبة معقولة حسب المعدل الأوروبي للأسرة مقارنة بعدد السكان.