بعد انتظار 24 ساعة.. "نجران" تجد ولديها المفقودين

بعد أن حبس سكان منطقة نجران أنفاسهم لمدة 24 ساعة، في انتظار معرفة مصير طفلين فقدتهما أسرتهما في ظروف غامضة، استنفرت الجهات الأمنية مساء أول من أمس يرافقها عشرات المواطنين للبحث عن الطفلين، وبعد انقضاء حوالي يوم كامل تم العثور عليهما بالقرب من مستشفى الملك خالد.

وقد بدأت القصة، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن"، عندما لاحظت الوالدة تأخر ابنيها "علي وصالح" عن العودة إلى منزل الأسرة في مركز بئر عسكر- الذي يبعد عن مدينة نجران بنحو 32 كيومترا- لتبلغ والدهما وذلك في تمام الساعة الـ11 من صباح أول من أمس. وحسب والد الطفلين مانع علي آل مهري، فقد ذهب الطفلان إلى بقالة بالقرب من منزلهما ولكنهما لم يعودا. وأضاف أن طفليه صالح (10 أعوام) وعلي (9 أعوام) قد شاهدهما ابن عمهما بجوار البقالة ونقلهما بسيارته إلى المنزل، وبعد ذلك عاد الطفلان إلى الشارع وأوقفا إحدى السيارات المارة التي نقلتهما إلى نجران عبر طريق المغرة، ونزلا من السيارة ومنذ ذلك الوقت لم يعرف أين ذهبا. وأشار والد الطفلين إلى أنه تم استدعاء قائد السيارة من قبل الشرطة وأدلى بأقواله. واستبعد والد الطفلين أن يكون طفلاه قد اختطفا، مشيراً إلى أنهما ربما ضلا طريقهما.

وفي النهاية تمكن أحد إخوة الطفلين التائهين من العثور عليهما ورسم الابتسامة على وجه والده، ووالدته بعد أن خيم الحزن على منزل الأسرة، وعثر على الطفلين وهما بصحة جيدة بالقرب من مستشفى الملك خالد.

فرح اللقاء

وبعد العثور على ولديه، شكر الوالد جميع الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة على الجهود التي قاموا بها. كما تمنى من الجميع تحري الدقة في تناقل الأخبار عن أسباب فقدانهما، مراعاة لمشاعر الأسرة.

إلى ذلك، أكد ابن عم الأطفال المفقودين صالح بن علي آل مهري، "أن سعادة العائلة لا توصف بعودتهما وهي بمثابة عودة المستحيل، فعندما يأتيك خبر بالوفاة فهو أمر قد يقبله العقل والمنطق، وهو سنة الحياة التي لا بد منها، أما الضياع فهو القهر بعينه"، نافيا أن يكون خروج الطفلين من المنزل واختفائهما بهذه الطريقة بسبب العنف الأسري.

من جهته، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله العشوي في تصريح صحفي أمس، إنه تم العثور على طفلي بئر عسكر بعد بحث دام أكثر من 24 ساعة، وقد وجدهم أخ أكبر لهما في محيط مستشفى الملك خالد، وتم إجراء الفحوصات الطبية عليهما، وهما بصحة جيدة ولله الحمد وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب تغيبهما وخروجهما من منزلهما بهذه الطريقة.