غرق 8 نساء في ينبع على ساحل البحر الأحمر بالسعودية

كشف الناطق باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد بحري سليمان المطيري لـ"العربية.نت"، بلاغاً يفيد بتعرض أسرتين من الجنسية التشادية للغرق، في الواجهة البحرية بالهيئة الملكية بينبع غرب السعودية.

وأوضح الناطق العقيد بحري المطيري أن غرفة عمليات القيادة تلقت في تمام الساعة 2 ظهر اليوم الجمعة، بلاغا بالحادثة، وعند مباشرتها اتضح أن المنطقة عميقة وغير مخصصة للسباحة ويوجد بها الكثير من اللوحات التحذيرية بعدم القرب أو النزول داخل البحر.

وأشار العقيد أنه تم الاستعانه بعدد من الغواصين والقوارب الخاصة بالقيادة، مبينا أن عدد الغرقى 8 نساء، تم إنقاذ 6 أشخاص، اثنتين منهم فارقن الحياة بعد نقلهن الى المستشفى، حيث كانت حالتهن تحتاجان إلى تدخل طبي أما الجثتين الأخريين فقد تم إنتشال جثتهما في تمام الساعه 8 مساءاً.

وكانت الجثث التي تم انتشالها من قبل حرس الحدود أعمارهن بين 9 سنوات و 40 سنة، فالأولى في العقد الرابع، واثنتان في سن 14 عاما ، أما الأخيرة فهي طفله لم تبلغ 9 سنوات.