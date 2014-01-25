هزة ثانية تضرب جازان والأهالي يتبادلون التحذيرات

ضربت هزة أرضية جديدة منطقة جازان (جنوب غرب السعودية)، السبت، وبلغت درجتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد يومين فقط على هزة أقوى بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر، دون تسجيل أية خسائر مادية أو بشرية.

وفيما تداول الأهالي التحذيرات واشتعلت وسائل التواصل بنصائح عن كيفية تفادي الأضرار، قال الدفاع المدني في جازان، إنه تلقى بلاغات من قبل عدد من المواطنين، ولم يكن بينها من هو في حاجة إلى المساعدة.

من جهته، قال مدير عام المركز الوطني للزلازل بهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس هاني زهران، إن ما تم تداوله حول حصول هزات ارتدادية مدمرة "غير صحيح"، وإنه علمياً تكون "الهزات الارتدادية أقل قوة وضرراً".

وقال إن "منطقة جازان سبق وتعرضت لزلزال تاريخي عام 1820 سجل 6 درجات على مقياس ريختر".

وأفاد رئيس مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله العمري، أن "السعودية تأتي في المرتبة الثالثة بعد الجزائر واليمن في مستوى تسجيل الهزات والزلازل الأرضية في المناطق العربية، وهناك 58 محطة رصد زلازل متطورة جداً، تنتشر في الأراضي السعودية".

"نبضات قلب" الأرض

وأوضح خالد الزعاق، خبير الأرصاد في السعودية، لقناة العربية أن "هذه الزلازل لن تكون مدمرة لأنها خفيفة جدا وحتى على المستقبل البعيد لن تكون مؤثرة بناء على طبيعة القشرة الأرضية في شبه الجزيرة العربية، وبالنسبة لهذه الزلازل فهي تعتبر مثل نبضات القلب للأرض".

وأفاد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب أن الهزة الأرضية التي رصدتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فجر السبت في جازان كانت ارتدادا للهزة الأرضية التي وقعت الخميس الماضي بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 13 كيلومترا شرق محافظة "بيش"، حيث نتج عنها 27 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 1 درجة على مقياس ريختر إلى 3.7 درجة.

وأشار إلى أن التقرير الذي ستصدره الهيئة قريباً يهدف إلى تحديد امتدادات الصدوع الجيولوجية الحديثة ووضعها في الاعتبار عند تقييم الخطورة الزلزالية بمنطقة جازان، مشيراً إلى أن التقرير مبني على الدراسة التي تمتد من المنطقة الحدودية مع اليمن حتى منطقة الدرب بين خطي طول 42,75 و43.25 شرقاً وخطي عرض 16.5 و17.25 شمالاً المبنية على أساس أعمال المسوحات الجيولوجية التي استمرت خمس سنوات بإشراف خبيري هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خالد قاضي، والبريطاني جون روبل.

وأضاف أن التقرير يضم خمس خرائط جيولوجية توضح الصدوع الحديثة بمقياس رسم 1:50.000، موزعة في ستة أجزاء يتعلق الجزء الأول بطبوغرافية منطقة جازان، وتتابع العمود الطباقي الجيولوجي بالمنطقة من الصخور الأقدم عمراً، وهي صخور القاعدة يعلوها متكون الخُمس (الوجيد ساندستون) التابع لعصر الجوراسي ثم متكون عمران ثم قواطع الجابرو من العصر الثلاثي ثم مجموعة جازان من العصر الثلاثي، ثم معقدات تهامة عسير من العصر الثلاثي، ثم الحمم البازلتية الواقعة جنوب الدرب، والرواسب السطحية الرسوبية الحديثة التي تكونت في العصر الرباعي.