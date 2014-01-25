"البصمة" قريباً لمراقبة دوام موظفي الدولة

يبدو أن نظام "البصمة" سيبصر النور قريباً لمراقبة وضبط دوام موظفي الدولة في السعودية. فقد كشفت صحيفة "الشرق" أن هيئة الرقابة والتحقيق تعكف على مشروع دراسة متكاملة تتعلق بضبط الدوام في الدوائر الحكومية، من خلال توفير أجهزة بصمة لدوام وانصراف الموظفين، في وقت أكدت فيه مصادر عدم جدوى كشوفات الحضور والانصراف وتعيين بعض الإدارات موظفين لمراقبة الدوام.

وستعتمد تلك الأجهزة لمنع "التزويغ" الدائم من بعض الموظفين أثناء الدوام، خاصة أن أعلى المخالفات المرصودة سنوياً من قبل الهيئة كانت تتعلق بالتأخر والخروج أثناء فترة الدوام.

ونقلت الصحيفة عن المدير السابق لهيئة الرقابة والتحقيق في منطقة عسير المستشار القانوني عبدالله الهنيدي، تأكيده على أن وجود آلية لضبط الدوام من أهم العوامل التي ستوفر أجواء وبيئة عمل نظامية، وتلزم الموظفين بالالتزام بساعات عملهم المقررة لهم من قبل إدارتهم.