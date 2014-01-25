"جدة التاريخية" على خطى التراث العالمي لليونيسكو

يبدو أن آمال مدينة جدة التاريخية بالدخول إلى قائمة التراث العالمي لليونيسكو لن تخيب. فقد بذلت مساع حثيثة ومحاولات جادة، لتسجيل "جدة التاريخية" ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، والنهوض بما يحمله موقعها من إرث ثقافي واقتصادي. وفي سياق هذا السعي، شهدت المحافظة مؤخراً، مهرجان جدة التاريخية الذي أُقر إقامته سنوياً، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على لسان مديرها في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، بحسب ما نقلت الصحيفة، أن لديها مؤشرات جيدة لقبول ملف المنطقة التاريخية، وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، إذ يسير الملف على خطى قريبة من موقع مدائن صالح، والدرعية، مشيرة إلى تقديمها الملف للمنظمة في يناير من العام الماضي، الذي حوى أهم العناصر التي تتعلق بالجانبين الاقتصادي والحيوي.