إغلاق مصنع حلويات في جدة مارس الغش التجاري

أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أحد مصانع الحلويات في جدة، بعد اكتشاف استخدامه مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في إعداد وصناعة الحلويات، إلى جانب ضبط كمية كبيرة من مادة الجلكوز منتهية الصلاحية في خط الإنتاج بغرض استعمالها في تصنيع الحلوى، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.

واشتملت المضبوطات المصادرة من المصنع التي أتلفت، وفقاً لبيان وزارة التجارة، اليوم الأحد، على 108 أكياس من حلويات توفي، و20 كيس حلويات، و5 كراتين حلوى، و48 عبوة سكاكر، و7 عبوات من حلاوة جرس، و6 كراتين حلوى حلقوم لم يسجل عليها تاريخ انتهاء صلاحيتها، وبرميل جلكوز 290 كيلوغراماً منتهي الصلاحية وجد على خط الإنتاج، وتم استخدام جزء منه لصناعة الحلوى.