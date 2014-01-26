الرياض تؤكد عدم البت في قضية "مطاردة اليوم الوطني"

نفت إمارة منطقة الرياض ما أثير أخيراً عن براءة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بقتل مواطنين، في الحادثة الشهيرة باسم "مطاردة اليوم الوطني".

وقالت الإمارة في بيان لها، اليوم الأحد: "إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حادثة سقوط سيارة في أحد الأنفاق في مدينة الرياض بتاريخ 17/11/1434هـ، ونتج عنها وفاة مواطنين اثنين، وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة، وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة، غير دقيق، وإن القضية لا تزال تحت نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى تاريخه".

وكان عدد من عناصر هيئة الأمر بالمعروف، اتهموا بالقتل العمد ضد مواطنين شقيقين، بعد مطاردتهم لهما في العاصمة الرياض في حالة اشتباه، أدى إلى سقوطهما بمركبتهما من أحد الأنفاق، ما نتج عنه وفاة هذين الشقيقين.

وانشغل الرأي العام بهذه القضية التي أحيلت إلى المحكمة الجزائية التخصصية بالرياض منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً، وظهرت أنباء صحافية خلال اليومين الماضيين تفيد ببراءة عناصر هيئة الأمر بالمعروف المتهمين.