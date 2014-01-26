السعودية تثقف سكانها عن "التحرش" هاتفياً

قررت السعودية تثقيف سكانها عن التحرش، بعدما أعلنت وزارة الصحة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، عن إطلاقها غداً الاثنين، برنامجاً توعوياً عن التحرش بالأطفال، باستضافة مجموعة من الاختصاصيين، عبر الخط الهاتفي المجاني الخاص بالمركز الوطني للإعلام والتوعية الصحية 8002494444 للحديث من الساعة الواحدة إلى الثالثة ظهراً عن كيفية الوقاية من التحرش، وأضراره السلوكية والنفسية، إضافة إلى تزويد الأهل وذوي العلاقة بنصائح حول كيفية تثقيف أطفالهم ومساعدتهم على تنيمة قدراتهم.

ووفقاً للبيان، فإن رئيسة وحدة رياض الأطفال بمكتب التربية والتعليم، وفاء مريع أحمد عسيري، تتحدث غداً عن أنواع التحرش وكيفية الوقاية منه، ودور إدارة المدرسة والمرشد الطلابي في توجيه الأطفال بهذا الخصوص، بينما يتحدث في اليوم الثاني عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود، الدكتور خالد الرقاص، عن الأعراض التي تبدو على الأطفال الذين تم التحرش بهم، وأضرار التحرش سلوكياً ونفسياً على الأطفال، إضافة إلى توعية الأهل بكيفية التعامل مع الموقف بوعي وتفهم.

وتتحدث الأخصائية الاجتماعية، ليلى علي وهبي، في اليوم الثالث، عن توعية الأهل بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكيفية مساعدتهم لتنمية قدرات أطفالهم، وكيف للأهل أن يثقفوا أبناءهم بأسلوب بسيط وبطرق تدريجية تتناسب مع مستواهم التفكيري والعمري.

ويتلقي فريق العمل في المركز الاستفسارات والاستشارات حول موضوع البرنامج والرد عليها كذلك عبر حساب وزارة الصحة ببرنامج "تويتر" @saudimoh.Fwd.