الشؤون الاجتماعية تخصص خطاً ساخناً للمرأة المعنفة

تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء خط هاتفي ساخن لتلقي بلاغات النساء المعنفات، وذلك بعد أن خصص برنامج الأمان الأسري خطاً ساخناً لتلقي بلاغات الأطفال المعنفين.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" السعودية، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني د. مها المنيف أن هذا التوجه جاء بعد أن صار رقم الهاتف (1919) الذي حددته الوزارة مكرساً لاستقبال بلاغات ضحايا العنف عموماً.

وأشارت المنيف إلى عقد اجتماع خلال افتتاح خط مساندة الطفل في المؤتمر الإقليمي الذي عقد في الرياض مع مسؤولات الشؤون الاجتماعية في المدن السعودية كافة، لبحث تخصيص خط ساخن للمرأة المعنفة، مضيفة: "أخبرونا بأنهم سيتجهون إلى تخصيص الرقم (1919) للمرأة، وسيشمل تلقي بلاغات المعنفة، وتقديم الاستشارات والمتابعة القانونية لها، إضافة إلى الإحالة إلى الجهات المختصة".

وذكرت أن خط مساندة الطفل يتلقى 1800 مكالمة يومياً، وأن البرنامج قام بتحويل عدد من البلاغات من نساء معنفات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال خط حماية الطفل.

وأوضحت بأن خط المساندة يعتبر أحد المشاريع الوطنية الرامية إلى مساندة ودعم الأطفال دون الـ18، ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو إهمال أو مشكلات قد تؤثر في نموهم ونمائهم، وقالت: "يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات استشارية مجانية للأطفال دون الـ18 ولمقدمي الرعاية لهم، والتعامل مع كل متصل باحترام وتفهم، مع مراعاة خصوصية كل اتصال، وربط الحالات التي تستدعي تدخل مؤسسات المجتمع المختلفة والمعنية برعاية الطفولة في المملكة، والتأكد من حصول المتصل على الخدمات اللازمة".