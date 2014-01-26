الصحة: أساور خاصة لمنع خطف المواليد بكافة المستشفيات

تعتزم وزارة الصحة السعودية تطبيق نظام الأساور الخاصة بمنع خطف المواليد من المستشفيات على مدن ومحافظات السعودية كافة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي امتدت لعام كامل في بعض مستشفيات جدة، وفق ما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية.

وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود إن وزارة الصحة تعكف حالياً، على دراسة تطبيق نظام الأساور الخاص بمنع خطف المواليد في مستشفيات مدن ومحافظات السعودية كافة، بهدف تطبيقه خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن نظام الأساور الخاص بحماية المواليد من الخطف كان في مرحلته التجريبية التي امتدت لعام كامل، وتضمن مرحلة التركيب، والتجربة، إذ لحقه تقويم خاص من وزارة الصحة.

وأفاد بأن الشؤون الصحية في جدة في انتظار توجيه الوزارة بخصوص استمرارية النظام القديم، أو استبداله بنظام جديد، خصوصاً بعد اكتشاف بعض المشكلات في النظام السابق الذي تم فرضه على بعض المستشفيات في جدة، لافتاً إلى أن مشروع الأساور الخاص بحماية المواليد من الخطف بدأ تنفيذه على عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية، تمهيداً لتعميمه على مستشفيات المنطقة كافة.

وأكد وجود ثلاثة مستشفيات في محافظة جدة تعمل حالياً، على تطبيق نظام الأساور القديم الخاص بمنع الخطف، وهي مستشفى العزيزية، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الولادة والأطفال.

وبين باداود أن المستشفيات الجديدة التابعة لوزارة الصحة في جدة التي ستباشر أعمالها خلال الأشهر المقبلة، وهما مستشفى شمال جدة، مستشفى شرق جدة، ستطبق نظام الأساور الخاص بمنع خطف المواليد مع بداية تشغيلهما مباشرة.

وطبقت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، نظام الأساور الخاص بحماية المواليد من الخطف، والتبديل، بسبب ما شهده عدد من مناطق السعودية من عمليات خطف، وتبديل للمواليد داخل المستشفيات.