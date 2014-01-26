الصحة السعودية تستنفد 6% من ميزانيتها في 3 مشروعات

استنفدت وزارة الصحة السعودية 6% من ميزانيتها العامة والمقدرة بنحو 59 مليار ريال في ثلاثة مشروعات، أعلنت عن توقيع عقودها اليوم الأحد، وهي مشروع الغازات الطبية، والتغذية المطهية، ومنافسات الأدوية خليج ونوبكو والأمصال واللقاحات، وذلك بعد مضي شهر تقريباً من تخصيص الدولة تلك الميزانية للوزارة خلال العام الحالي.

وتبلغ قيمة المشروعات الثلاثة، وفقاً لبيان وزارة الصحة، 3 مليارات و687 مليوناً و278 ألفاً و48 ريالاً، ووقع عقودها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، الذي أوضح في تصريحات صحافية أن تلك العقود تأتي في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية والمتكاملة والشاملة.

وأدرج الربيعة في طي تصريحاته تلك العقود ضمن المشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة، في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن تخصيص 5 مليارات تقريباً من ميزانيتها العامة ضمن بند المشاريع الإنشائية والتطويرية خلال العام الحالي، ما يعني أنها استنفدت نحو 73% من القيمة المخصصة لهذا البند.