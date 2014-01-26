انهيار مبنى من 3 طوابق في جدة.. ولا وفيات

أعلن الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن انهيار مبنى مكون من ثلاثة أدوار في منطقة البلد بحي باب شريف في مدينة جدة السعودية. وقالت أنباء صحافية إن هناك محتجزين يبذل الدفاع المدني بواسطة فرقه التي تباشر الحادث جهوده لإخراجهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في جدة، العقيد سعد سرحان، إنه حتى الآن لا يوجد محتجزون، وعدم تسجيل وفاة حتى الآن. وأضاف خلال استضافته في نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن هناك شهود عيان أبلغونا عن وجود محتجزين، غير أن المعلومات الأولية لدينا تقول بعدم وجود أي أحد تحت الأنقاض، خصوصاً أن المبنى تحت الترميم.

وأوضح أنه تم رفع الدور الأولى للمبنى، ولم يتم تسجيل خسائر بشرية، وتم العثور على مركبة متضررة.