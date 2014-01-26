سكان جازان يشعرون بهزة أرضية ثالثة عصر اليوم

سجلت منطقة جازان (جنوب السعودية) هزة أرضية جديدة وصلت قوتها إلى 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة: "إنها تلقت مساء اليوم بلاغاً من المركز الوطني للزلازل والبراكين عن تسجيل هزة أرضية شمال شرق جازان عند الساعة 3.26 بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر".

وأوضحت في بيان صحافي، اليوم الأحد، أنه لم يرد حتى هذا البيان أي بلاغ بأضرار ناتجة عن الهزة.

ودعت في بيانها المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصادر المعلومات والأخبار التي تردهم والاعتماد على المواقع الرسمية في الحصول على المعلومة وعدم تصديق أي شائعات تصدر من مواقع غير رسمية.

من جانبه، أوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين، المهندس هاني زهران، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 7 كيلومترات شمال غرب محافظة صبيا، و20 كيلومتراً شرق محافظة بيش، على خط الطول 42.6 وخط العرض 17.2 وبعمق 10 كيلومترات .

كما أكد عدد من سكان المنطقة شعورهم بالهزة الأرضية عصر هذا اليوم، واستمرت لمدة ثوانٍ.