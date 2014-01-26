عصابة تتمكن من تهريب سجين شرق السعودية

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الأحد، عن هروب أحد السجناء في شرق المملكة، بمساندة عصابة استغلت مراجعة هذا السجين لأحد المستشفيات، لتطلق النار على العناصر الأمنية المرافقة له، ما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن، واصطحاب السجين معهم.

وتعود التفاصيل، وفقاً لتصريحات المديرية العامة للسجون، الرائد عبدالله الحربي، فإنه صباح اليوم، وأثناء مراجعة أحد الموقوفين بالسجن العام بمدينة الدمام لقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الدمام المركزي، وذلك وفق موعد محدد مسبقاً، تمكن عدد من الأشخاص من تمكين السجين من الهروب واصطحبوه خارج المستشفى.

وأضاف الحربي: "بادروا بإطلاق النار على الخفراء داخل العيادة وإصابة رجل الأمن المصاحب له بطلقتين ناريتين في الفخذ والساق، حيث تم إسعافه لتلقي العلاج اللازم، وبادرت الجهات الأمنية إلى تكثيف البحث عن السجين والمتورطين في تمكينه من مغادرة المستشفى".