متطوعون سعوديون يسيرون جسراً إغاثيا للسوريين بالأردن

انطلقت من السعودية أمس مبادرة إغاثية جديدة، إلى مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.

وحملت هذه المبادرة، التي تضمنت إعانات مختلفة؛ أدوية ومستلزمات صحية، ومخابز وطحين، وطعام وغذاء متنوع، وملابس شتوية، وبطانيات ومولدات، عنوان "نلبي النداء".

وانطلق أمس، الجسر البري الإغاثي السادس، للاجئين السوريين في الأردن، وذلك ضمن مشاريع هذه المبادة، التي تضم 34 مشروعاً متنوعاً لخدمة اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا، و6 حملات برية وأخرى بحرية للشعب السوري.

يذكر أن "نلبي النداء" تتكون من متطوعين ومنسوبين من الشركاء الداعمين، ومنطلق رسالتها هي القيم الإسلامية والأخلاقية السامية لتلبية الواجب الإنساني أينما وجد، بغض النظر عن العرق واللون والدين والانتماء.