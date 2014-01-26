مخاوف على سد جازان بعد الهزات الأرضية الأخيرة

أوصى المركز الوطني للزلازل في هيئة المساحة الجيولوجية بتفريغ مياه سد وادي بيش احترازياً، بعد الهزات التي تعرضت لها جازان، وقال رئيس المركز هاني زهران إن أي هزة مقبلة سيكون تأثيرها على السد خطيراً، في حال وصلت قوة الزلزال إلى 6 درجات بمقياس ريختر.

كما طالب عدد من الأهالي الجهات المختصة بالنظر في وضع السد، تحسباً لأي خطر قد تكون عواقبه وخيمة في ظل قرب مناطق سكانية من السد، وبالتحديد من هم على مسار سد وادي بيش. يذكر أن جازان تعرضت الخميس والسبت لهزتين أرضيتين شعر بهما السكان.

وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الأحد، أن وزارة المياه والكهرباء أعلنت أن سد بيش يقاوم زلزال بقوة 7 على مقياس ريختر، وهذه الشدة لن تشهدها المنطقة.

وطمأن سكان أهالي جازان من عدم وجود أي خطورة من هذه الهزات، التي بدأت في التناقص بقياسها، موضحاً أنه وقعت 30 هزة تقريباً خلال الأيام الثلاثة الماضية في المنطقة نفسها، لكنها لم تكن محسوسة.