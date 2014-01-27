أعضاء لجنة التعديات في مكة يتعرضون للاعتداء والتهديد

تعرض أعضاء لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، أثناء قيامهم بإزالة بعض التعديات والأحواش المقامة على الأراضي غير النظامية إلى الاعتداء والتهديد من قبل بعض المخالفين والمتعدين على الأراضي، حيث قاموا بوضع سياراتهم أمام المواقع المراد إزالتها والتهجم على رئيس اللجنة المهندس بندر العبدان ومحاولة الاعتداء علية، وتم السيطرة على الوضع وإبعادهم من قبل أفراد الأمن وأخذ بياناتهم وعمل المحضر اللازم.

وكانت بلدية المعابدة الفرعية ممثلة في قسم مراقبة البناء وإزالة التعديات قد قامت صباح اليوم الاثنين بالوقوف على ما يزيد على 20 موقع تعد حديث البناء، تم بناؤها بطرق غير نظامية، وتقدر مساحاتها بـ(100.000) مئة ألف متر مربع وتمت إزالتها بمشاركة فرقة من الضبط الإداري وأفراد من قوة المهمات، وقد واجهوا صعوبة بالغة في تنفيذ الإزالات لوجود معارضين أمام المواقع المراد إزالتها وتعذرت إزالة بعض المواقع لوجود نساء بداخلها، وسيتم التنسيق لعمل خطة أمنية مناسبة لتحديد موعد لإكمال ما تبقى من الإزالة .

وقال المهندس فوزي الحارثي، رئيس بلدية المعابدة الفرعية", إن منسوبي البلدية والمراقبين واجهوا صعوبات بالغة ومعارضة من قبل بعض هؤلاء المخالفين في محاولة لإثنائهم عن أداء عملهم، ورغم ذلك فإنهم واصلوا عملهم، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة، أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها تجاه إزالة جميع التعديات والاعتداءات على أراضي الدولة وتهيب بالمواطنين بعدم الانجراف وراء ضعاف النفوس الذين يقومون بتسويق العشوائيات غير النظامية.